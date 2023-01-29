Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı. İstanbulspor kendi evinde Kayserispor’a 2-4 yenilirken, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham ile Fulham karşı karşıya geldi. Tottenham, Harry Kane'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.