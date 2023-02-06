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TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig maçları ertelendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

13:54 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig ve 1. Lig maçları ertelendi

Süper Lig ve 1. Lig maçları ertelendi

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları ne zamana kadar ertelendi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; 6 Şubat Pazartesi (bugün) Spor Toto Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor – Adana Demirspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. – Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig’de Eyüpspor – Bodrumspor A.Ş. karşılaşmaları ile TFF 2. Lig’de 8 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."



#tff
#süper lig
#1. lig
#deprem
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TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig maçları ertelendi
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