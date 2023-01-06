Süper Lig hakem listesi açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Klasmanı düşürülen hakem olmazken yeni 6 hakem Süper Lig listesine eklendi. Peki Süper Lig’de 2022-2023 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? Klasman yükselen hakemler kimler? Kaç tane VAR hakemi olacak? İşte detaylar.

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