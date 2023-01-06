Süper Lig hakem listesi açıklandı

TFF, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Klasmanı düşürülen hakem olmazken yeni 6 hakem Süper Lig listesine eklendi.
SÜPER LİG’DE 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ HAKEMLER GÖREV YAPACAK?
2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakemler şöyle: "Zorbay Küçük, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Ali Palabıyık, Burak Pakkan, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Mert Güzenge, Volkan Bayarslan, Mustafa Kürşad Filiz, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."
SÜPER LİG'DE KLASMAN YÜKSELEN HAKEMLER
Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Turgut Doman, Cihan Aydın, Murat Erdoğan ve Çağdaş Altay.
KAÇ TANE VAR HAKEMİ OLACAK?
TFF VAR'da 7 olan hakem sayısını ise 12'ye yükseltti. VAR hakemleri ise şu şekilde;
Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.