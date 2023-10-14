Milli maç arası ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. TFF Süper Lig fikstürü ile tarih detayı netlik kazandı. Ay yıldızlı ekip EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile mücadele edecek. Peki Süper Lig milli maç arası ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte ayrıntılar...