|
Özgün

Süper Lig'de 9. hafta maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 8. haftanın ardından milli ara verildi. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından futbolseverler "Milli ara ne zaman bitecek, bu hafta sonu maç var mı" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Süper Lig'de 9. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih...

13:45 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Süper Lig'de 8. hafta Beşiktaş-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçları ile sona ermişti. Süper Lig'de milli ara verildi. Peki, Süper Lig'de 9. hafta ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 9. hafta maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 21 Ekim 2023 tarihinden sonra 9. hafta maçları başlayacak.

Milli ara ne zaman bitiyor?

Milli ara Türkiye-Letonya maçının ardından sona erecek. 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan kritik mücadelenin ardından Süper Lig'de 9. hafta maçları 21 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Süper Lig'de 8. Hafta Puan Maç Sonuçları

Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0

Pendikspor-Sivasspor: 2-3

Ankaragücü-Kayserispor: 3-0

Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

Antalyaspor-Galatasaray: 0-2

Rizespor-Samsunspor: 1-0

Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0

Hatayspor-Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2




#süper lig
#süper lig 9. hafta
#süper lig milli ara
#milli ara
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1’ağır 5 yaralı