Süper Lig
Süper Lig'de 8. hafta Beşiktaş-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçları ile sona ermişti. Süper Lig'de milli ara verildi. Peki, Süper Lig'de 9. hafta ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 9. hafta maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 21 Ekim 2023 tarihinden sonra 9. hafta maçları başlayacak.
Milli ara ne zaman bitiyor?
Milli ara Türkiye-Letonya maçının ardından sona erecek. 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan kritik mücadelenin ardından Süper Lig'de 9. hafta maçları 21 Ekim Cumartesi günü başlayacak.
Süper Lig'de 8. Hafta Puan Maç Sonuçları
Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0
Pendikspor-Sivasspor: 2-3
Ankaragücü-Kayserispor: 3-0
Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
Antalyaspor-Galatasaray: 0-2
Rizespor-Samsunspor: 1-0
Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0
Hatayspor-Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2