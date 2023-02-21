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Özgün

Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların SGK prim borçları ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesi de önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Bunun yanında Süresi dolmuş prim borçlarına yönelik de adımlar atıldı. SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler ertelendi. İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi. SGK prim borçları da ertelendi. Peki Süresi dolmuş prim borçları ne zaman ödenecek?

11:35 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
SGK prim borçları ertelendi mi?

SGK prim borçları ertelendi mi?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşayan 10 il için depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, afet bölgelerine yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Deprem bölgesindeki hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için de ilk günden itibaren bölgeye yönetici ve uzman personel desteği sağlandı. Bölgede yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. İŞKUR tarafından depremden etkilenen 10 il için depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi.

Kronik hastalara ilaç desteği

Kronik hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alınacak mı?

Emekli maaşı, raporlu ilaç, kısa çalışma, işsizlik ödeneği ve prim borçları. Hepsi için tek tek harekete geçildi. Deprem bölgesi için yapılan çalışmalar kapsamında Bakanlık, çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Kronik hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek. SGK'ya verilmesi gereken beyannameler ertelendi. Emekli maaşı ödemeleri öne çekilirken, işsizlik ödeme tarihleri belli oldu.

SGK prim borçları

Prim borçları ertelendi mi?

Sigortalı çalıştıran işyerleri için 6 Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasındaki belge verme süreleri 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi.

  • Bakanlık, doğal afet sonrası çalışmaları kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, sigortalı çalıştıran iş yerleri için 6 Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasındaki belge verme sürelerini 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. Ayrıca erteleme süresince gecikme cezası ve gecikme zammı işletilmeyerek yapılandırma taksit ödemeleri de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi.
Süresi geçmiş prim borçları
Kamu idareleri bakımından 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için de 6 Şubat tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işverenlerin ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkânı sağlandı.
  • Primini kendisi ödeyen sigortalılar açısından depremlerin yaşandığı 6 Şubat tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için 6 Şubat tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023’e kadar ödemelerine imkan sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri:

  1. Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.
  2. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor.
  3. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
  4. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.
  5. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.
  6. İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.
  7. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.
  8. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
  9. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.
  10. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz."


#sgk prim borçları
#süresi dolmuş prim borçları
#deprem
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1 saat önce
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Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların SGK prim borçları ertelendi
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