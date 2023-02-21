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SGK prim borçları ertelendi mi?
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşayan 10 il için depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, afet bölgelerine yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Deprem bölgesindeki hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için de ilk günden itibaren bölgeye yönetici ve uzman personel desteği sağlandı. Bölgede yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. İŞKUR tarafından depremden etkilenen 10 il için depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi.
Emekli maaşı, raporlu ilaç, kısa çalışma, işsizlik ödeneği ve prim borçları. Hepsi için tek tek harekete geçildi. Deprem bölgesi için yapılan çalışmalar kapsamında Bakanlık, çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Kronik hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek. SGK'ya verilmesi gereken beyannameler ertelendi. Emekli maaşı ödemeleri öne çekilirken, işsizlik ödeme tarihleri belli oldu.
Sigortalı çalıştıran işyerleri için 6 Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasındaki belge verme süreleri 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri: