Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenide açıklamalarda bulundu. Erdoğan gündemde en çok konuşulan konulardan olan Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SURİYELİLER GERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün mültecilerle ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.

Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arzu ettikleri zaman dönebilirler asla kovmayız ve kovmayacağız." dedi.

"Sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacağız"

Erdoğan, "Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir? Bunu anlamayanlarla işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin muhacirliğini de ensarlığını da biliriz. Aynı anlayışla devam ediyoruz. Ülkemize sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu konutları da onlar için yapıyoruz." dedi.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER 8 AŞAMALI BİR PLAN İLE YAPILACAK

1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

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3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, yeni istihdam imkanları sağlanacak.

5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

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