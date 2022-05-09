Özgün Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklamalar
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Suriyeli sığınmacılar geri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!

Suriyeli sığınmacılar için detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için projesi gündemde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan sığınmacılara yönelik son dakika açıklamalarda bulundu. Gündemde merak edilen "Suriyeliler geri gönderilecek mi? Suriyeliler Suriye'ye geri gidecek mi? gibi sorular yanıt buldu. Peki, Suriyeli sığınmacılara yönelik nasıl bir yol izlenecek? Suriyeliler geri gönderilecek mi? İşte Erdoğan'dan son dakika açıklama!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeliler geri gönderilecek mi? Suriyeli sığınmacılar kalacak mı yoksa geri gidecekler mi? Erdoğandan açıklama!
Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenide açıklamalarda bulundu. Erdoğan gündemde en çok konuşulan konulardan olan Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SURİYELİLER GERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün mültecilerle ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.

Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arzu ettikleri zaman dönebilirler asla kovmayız ve kovmayacağız." dedi.

  • "Sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacağız"
  • Erdoğan, "Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir? Bunu anlamayanlarla işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin muhacirliğini de ensarlığını da biliriz. Aynı anlayışla devam ediyoruz. Ülkemize sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu konutları da onlar için yapıyoruz." dedi.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER 8 AŞAMALI BİR PLAN İLE YAPILACAK

1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, yeni istihdam imkanları sağlanacak.

5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

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Nikah töreninde ilginç anlar.

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