Özgün Suşi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malzemelerle Suşi (Sushi) Tarifi
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Suşi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malzemelerle Suşi (Sushi) Tarifi

Suşi, genellikle çiğ deniz ürünleri ve sebzeler gibi çeşitli malzemelerle birlikte, biraz şeker ve tuz ile hazırlanmış sirkeli pirinçten oluşan geleneksel bir Japon yemeğidir. Suşi yapımı malzeme çeşitliliğinde değişiklik gösterdiğinden evde bulunan malzemelere göre de şekillendirilebilir. Suşi genellikle çiğ balık yemek istemeyen kişilerce tercih edilmez. Ancak suşi sadece çiğ balık ile yapılmayarak ton balığı, somon fileto gibi seçeneklerle de yapılabilir. Suşi (sushi) nasıl yapılır? Suşi kalorisi ne kadar? İşte 7'den 70'e herkesin deneyebileceği evde kolay malzemelerle suşi tarifi içeriğimizde.

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SUŞİ TARİFİ: Suşi (Sushi) Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malzmelerle Suşi Tarifi
Suşi tarifi

Suşi denilince ilke akla gelen hgenellikle çiğ balık olsa da suşiye çiğ balık koyma zorunluluğu yoktur. Avokado, salatalık, havuç, mor lahana gibi pek çok sebze kullanılabilir. Bunun yanı sıra kızarmış yumurta ve krem peynir gibi farklı dolgular da kullanılabilir. İşte sizler için çiğ balık bulunmayan suşi tarifinin yapımı...

SUŞİ (SUSHİ) TARİFİ

Suşi
Suşi

Malzemeler

1 dilim somon fileto ya da ton balığı

1 adet yenilebilir deniz yosunu (nori yaprağı)

2 dilim salatalık

1 kase sushi pilavı

3 yemek kaşığı pirinç sirkesi (mirin)

1 tatlı kaşığı wasabi

1 çay kaşığı susam

1 kase soya sosu

1 adet havuç

Yarım yemek kaşığı şeker ve tuz

Çeyrek avokado

SUŞİ NASIL YAPILIR?

Pirinçler ılık suda yarım saate yakın ıslatılır.

Islatılan pirinçler nişastası gidene kadar yıkandıktan sonra, 1 bardak sıcak su ile yarım dakika açık ateşte pişirilir. Daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.

Pişen pirinçler 15 dakika boyunca dinlenilir.

Pişen pirinçler kaba alındıktan sonra soğumaya bırakılır.

Küçük bir kasede tuz, şeker ve pirinç sirkesi eriyene kadar ısıtılır. Arkasından hemen pirinçler eklenerek homojen şekilde karıştırılır

Pişen pirinçler dinledikten sonra, soğumaya bırakılır.

Jülyen doğranan havuçlar, avokado, salatalık kurdan gibi ince olacak şekilde kesilir.

Nori yaprağının parlak kısmı öne gelecek şekilde hasır servisin üstüne koyulur.

Dinlendirilen ve soğuyan pirinç üç eşit parçaya ayrılır. Her bir nori yaprağına 3'te bir oranında pirinç eklenir ve yaprağa her bir yanına eşit miktarda dağıtılır.

Yaprağın bir tarafına avokado, salatalıklar ve havuçlar koyulur.

Yaprakların üzerine salamura somon eklenir. Hasır servis ile yavaş yavaş sıkılarak rulo haline şekline getirilir.

Rulonun iki ucundaki sarkan parçalar ıslatılmış bıçakla kesilir.

İsteğe göre dilimlenen sushiler soya sosu veya wasabi ile yenir.

SUŞİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 113 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 150 gramlık miktarında Sushi 170 kalori bulunmaktadır.

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