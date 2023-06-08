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Tabii nasıl üye olunur?

Geçtiğimiz ayda tanıtılan TRT’nin dijital platformu ’Tabii’, dünyadaki aile odaklı içerik ihtiyacını karşılayacak öncelikli mecra olmayı hedefliyor. Yüksek kaliteli yayın, altyazı ve dublaj seçenekleriyle birlikte birçok içerik üretilecek platform, aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar her çeşit film ve diziyi izleyiciyle buluşturacak. İlk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak ‘Tabii’ 7 Mayıs’ta yayın hayatına başladı. Peki Tabii’ye nasıl üye olunur? Tabii’den nasıl dizi izlenir? İşte soruların yanıtları.

11:58 . 8/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
Tabii nedir, nasıl üye olunur? Tabii'den nasıl dizi izlenir?

Tabii nedir, nasıl üye olunur? Tabii'den nasıl dizi izlenir?

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı geçtiğimiz ay Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. 7 Mayıs’ta yayın hayatına başlayan platform aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar her çeşit film ve diziyi izleyiciyle buluşturacak. Peki Tabii’den nasıl dizi izlenir? İşte detaylar.

TABİİ NEDİR?

Yüksek kaliteli yayın, altyazı ve dublaj seçenekleriyle birlikte birçok içerik üretilecek platform, aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar her çeşit film ve diziyi izleyiciyle buluşturacak. TRT uluslararası dijital platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak.

TABİİ’YE NASIL ÜYE OLUNUR?

TRT Tabii dijital içerik platformuna www. tabii.com üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla erişebilirsiniz. Tabii web sitesi ve mobil aplikasyonu üzerinde yer alan Giriş sekmesi üzerinden Kayıt Ol sekmesine tıkladıktan sonra e-posta adresi ve şifre belirlemeniz gerekiyor. Bunun ardından doğum tarihi ve doğrulama işlemlerini hallettikten sonra üyeliğiniz tamamlanmış oluyor. Giriş yaparak tabii'ye ait içerikleri ilk etapta ücretsiz izleyebilirsiniz.

TABİİ’DEN NASIL DİZİ İZLENİR?

Üyelik işleminizi tamamladıktan sonra www. tabii.com üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla dizi ve filmlere erişebilirsiniz.

Birçok içeriğin sunulacağı platformda, yüksek kaliteli yayın, alt yazı ve dublaj seçenekleri bulunacak. Tanıtımda markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih açıklanacak. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak





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#Tabii uygulaması
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