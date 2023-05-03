Tabii nedir, ücretsiz mi? Tabii ne zaman yayına başlayacak?

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin tanıtımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapıldı. Tanıtım etkinliğine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın yanı sıra sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin isminin ve logosunun tanıtıldığı etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı:

"Dünyadaki aile odaklı içerik ihtiyacını karşılayacak öncelikli mecra olacağız. Film ve dizilerimizin yanı sıra emanet zihinler ve kalpler olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni animasyon içerikleriyle bize güvenen ailelerimizin yeni dijital evi haline gelecek. Bu vizyon çerçevesinde belirtmek isterim ki TRT uluslararası dijital platformumuz tüm insanlığı aynı suda yıkamak isteyenlere karşı açılmış saf, doğal ve yeni bir kaynaktır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, teknolojisiyle oyun bozan, kendi değerleriyle yükselen Türkiye'nin TRT'si olarak yayıncılık alanında küresel meydan okuma yapıyorsak bu meydan okuma gerçek ve önemli verilere dayanıyor.

Dijital platformumuz sayesinde ülkemizde, bölgemizde ve önümüzdeki süreçte tüm dünyada Türkiye'nin TRT'sine ve yapımlarına insanlar istediği yer ve zamanda ulaşabilecek. Ülkemizin yapım sektörü yenilikçi bir perspektifle, yeni hikayeler ve projelerle canlanacak. Platformumuzun güzel vatanımızın tanıtımından turizmine, ekonomisinden kültür zenginliğinin paylaşılmasına önemli katkıları olacak. TRT uluslararası dijital platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak. İyi projelerimizin yanı sıra TRT'nin sevilen yapımlarının da yer alacağı platformumuz ülkemizde 7 Mayıs'ta izleyicilerimizin ilgisine sunulacak." dedi.





TABİİ’YE NERDEN GİRİLİR, ÜCRETSİZ Mİ, NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?

Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"ye " www.tabii.com " adresinden ulaşılabileceğini ve ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacağının da müjdesini verdi. Sobacı TRT’nin sevilen yapımlarının da yer alacağı platformun 7 Mayıs ’ta izleyicilerle buluşacağını söyledi.

TABİİ'DE HANGİ DİZİ VE FİLMLER OLACAK?

Yüksek kaliteli yayın, altyazı ve dublaj seçenekleriyle birlikte birçok içerik üretilecek platform, aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar her çeşit film ve diziyi izleyiciyle buluşturacak. TRT uluslararası dijital platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak.











