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İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmasının ardından, haftanın ilk iş gününde taksi ve minibüslerde zamlı tarifeye geçildi. İBB UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla toplu ulaşımda yapılan zamlar sonrasında taksi ve minibüslerde yeni tarife uygulanmaya başlandı. Peki, 14 Ağustos itibariyle minibüs ücreti ne kadar? Taksi taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? İşte zamlı minibüs ve taksi ücretleri...

12:21 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Taksi ve minibüs ücreti

Taksi ve minibüs ücreti

Söz konusu karar üzerine taksiciler, taksimetrelerini güncelleyerek hizmet vermeye başlarken, minibüsçüler de zamlı ücretlerin yer aldığı tabelaları astı.

Beşiktaş Meydanı'nda taksi bekleyen vatandaşlardan Barış Sürat, yeni tarife nedeniyle daha az taksi kullanacağını belirterek, "Taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüsle gideceğim." dedi.

Muhammet Koca da yapılan zamların çok kötü olduğunu ifade ederek, uygulamalardan çağırdığı için taksi bulmakta zorlanmadığını söyledi.

"Taksi müşterisinde düşüş beklemiyoruz"

Taksici Burhan Çoban ise mazot ve araç parça fiyatları nedeniyle zammın normal olduğunu ve bu sabah müşteri bulmakta zorlanmadıklarını anlattı.

İstanbul'da çok uzak mesafeler olması nedeniyle trafik sorununun bulunduğuna işaret eden Çoban, taksi bulmanın o yüzden zor olduğunu aktardı.

Taksici Murat Ezgin, kentte taksi müşterisinde düşüş beklemediklerini belirterek, "İndi bindi ucuz, o yüzden gerçek taksi müşterisi araba kullanmıyor. Minibüsten ucuz. Gerçek taksi müşterisi daha kaliteli, daha elit." diye konuştu.

Taksi şoförü Raşit Sosyal da henüz siftah yapmadığına dikkati çekerek, "Saat kaç oldu, iş yok. Zamdan dolayı müşteri bulamıyoruz. Zam oranı biraz çok oldu ama mazot da çok para. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Vatandaş ödeme yaparken şaşırıyor"

Beşiktaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Aydın Tatlı, zamlı tarifeye geçtiklerini ancak vatandaşın ödeme yaparken şaşırdığını anlatarak, "Valla biraz alınganlık var ama mecburuz. Mazot da pahalı. 12 liralık ücret için 10 lira veriyorlar, bazen 2 lira almıyoruz." dedi.

Minibüs yolcularından Ahmet İlhan Benian da günde iki kere minibüs kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek, "25 senedir bu yolda gidip geliyorum. Kaderimizle baş başayız." şeklinde konuştu.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul’da toplu taşımaya gelen zamlar 11 Ağustos Cuma gününden itibaren minibüs başta olmak üzere metro, marmaray, tramvay, otobüs ve diğer toplu ulaşım araçları için geçerli olacak.

Minibüslerde ise 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçilerek 12 TL oldu. %51.52 oranında yapılan zammın ardından minibüslerde 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

Öğrenciler ise İstanbulkart uygulamasında olduğu gibi indirimli olarak minibüs kullanabilecek. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL olarak belirlendi.



#İstanbul
#minibüs
#taksimetre
#ulaşım zammı
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