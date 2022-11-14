Özgün Taksimdeki patlamayı gerçekleştiren terörist nerede yakalandı?
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Taksim’deki patlamayı gerçekleştiren terörist nerede yakalandı?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bırakan teröristin Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır olduğu açıklandı. Saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi. Terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı. Peki Taksim saldırısını düzenleyen terörist nasıl yakalandı, ifadesinde neler anlattı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksim saldırısını düzenleyen terörist nerede nasıl yakalandı, ifadesinde neler anlattı, saldırı emrini kimden aldı?
Taksim’deki patlamayı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır nasıl ele geçirildi?

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1- 2 dakika sonra patlama meydana geliyor." dedi.

Taksim saldırısını düzenleyen terörist nasıl yakalandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerasının incelendiği aktarılan açıklamada, şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Taksim saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır
Taksim saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır

Taksim’deki patlamayı gerçekleştiren terörist nerede yakalandı?

Açıklamada, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendiği vurgulanarak, şöyle devam edildi: "Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir." Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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