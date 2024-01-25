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Kanser tedavisinde tamamlayıcı ürünlere dikkat! Bilimsel kanıtı yok

Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavileri kullanmayı düşünen hastalara yönelik Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük’ten uyarı geldi. Büyükyörük, tamamlayıcı tedavi türlerinin kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini ancak hiçbirinin kanseri tedavi ettiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Peki kanser tedavisi görenler ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

13:53 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:54 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kanser hastaları için kritik uyarı: Her doğal ürün güvenli olmayabilir
Kanser hastaları için kritik uyarı: Her doğal ürün güvenli olmayabilir

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde tamamlayıcı ve alternatif yöntemleri araştırdığını ifade etti. Kanser tedavisinde, tamamlayıcı tedavilerin kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletebileceğini vurgulayan Uzman Dr. Büyükyörük, ancak bunların hekim kontrolü dışında kullanılmaması gerektiğini belirtti.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER KANSER TEDAVİSİNDE RİSK OLUŞTURUR MU?

Dr. Büyükyörük, kanser hastalarının vitamin ve tamamlayıcı ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini söyledi. Herhangi bir tamamlayıcı tedavi yönteminin kullanılmadan önce onkologa danışılması gerektiğini vurgulayan Dr. Büyükyörük, bu tedavilerin genellikle güvenli olmasına rağmen bazı durumlarda riskli olabileceğini ifade etti.

TAMAMLAYICI YÖNTEMLER KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR MI?

Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkabilen fiziksel ve psikolojik yan etkileri hafifletmek amacıyla tamamlayıcı yöntemlerin kullanılabileceğini belirten Uzman Dr. Büyükyörük, akupunktur, aromaterapi, fiziksel aktivite, diyet, zihin-beden yöntemleri gibi yaklaşımların bu konuda etkili olabileceğini söyledi. Ancak bu yöntemlerin de doktor kontrolünde uygulanması gerektiğini hatırlattı.

Büyükyörük, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilecek doğal ürünlerin dikkatle kullanılması gerektiğini ve hekim kontrolü dışında hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini vurguladı.


Diş ağrısı sanıp hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince dehşete düştü! Bir ay daha geç kalsaydı...
Diş ağrısı sanıp hastaneye gitti: Gerçeği öğrenince dehşete düştü! Bir ay daha geç kalsaydı...

Yanağında sertlik ve ağrı şikayetiyle Kastamonu’da diş hekimine giden Erol Tekin’e (55) önce apse olduğu düşünülüp antibiyotik tedavisi verildi. Tedaviye rağmen ağrı ve sertlik geçmeyince bu kez Akyazı’daki oğlunun diş hekimine gitti. Sol üst dişi de sallanmaya başlayan Tekin’e yapılan biyopsi sonucu, yanağındaki kitlenin nadir bir kanser türü olduğu anlaşıldı. Çok tehlikeli bir bölgede tümörü olduğu anlaşılınca rotayı İstanbul’a çeviren Erol Tekin, Hisar Hospital Intercontinental KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan tarafından acilen ameliyata alındı. Sol göz altından boynuna kadar uzanan bölge, tümörden temizlendi. Prof. Dr. Apuhan, “Çok sinsi ilerleyen bir tümör. 1 ay daha geç kalsaydı sol gözünü de almak zorunda kalacaktık" dedi.  


#kanser hastaları haberleri
#kanser tedavisi
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