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Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partinin, hangi ilin belediye başkanı?

Tanju Özcan kimdir? sorusu merak ediliyor. Tanju Özcan'ın bir Youtube kanalına verdiği röportajda anlattığı anı izleyenleri sosyal medyada gündem oldu. Belediye Başkanı Tanju Özcan çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardımı istediğini aktardığı anısında mide bulandıran bir imada bulundu. Tanju Özcan'ın anlattığı anı ile büyük tepki çekmesinin ardından hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında? Tanju Özcan hangi partiden belediye başkanı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partinin, hangi ilin belediye başkanı?
tanju özcan

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir yayında, başından geçen bir anısını anlattı. Özcan, yanına gelen bir kadının "Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz?" dediğini söyledi. Buna karşılık, "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" diye cevap verdiğini anlatan Özcan'ın bu anlarda gülmesi ve iması sosyal medyada tepki çekti.

Geçtiğimiz haftalarda mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine tartışma yaratan bu açıklama ile gündeme geldi.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Tanju Özcan, Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

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