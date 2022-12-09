Tarçınlı Kurabiye Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK) 5 çaylarının yanına kıtır kıtır ağızda dağılan kıvamıyla en güzel eşlikçi olacak tarçınlı kurabiye, lezzetli bir o kadar pratik bir tarif. Küçük büyük demeden herkesin severek tüketebileceği minik, tek lokmalık tarçınlı kurabiye misafirlerinize de en güzel ikram olacak. Peki tarçınlı kurabiye tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kalorisi nedir? İşte tam ölçüsü, bütün püf noktaları ve detaylarıyla tarçınlı kurabiye tarifi.

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