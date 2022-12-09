Tarçınlı Kurabiye Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)

Mutfaklarınızda her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tarçınlı kurabiye tarifi en pratik, en kolay yapılışı ile sizlerle.
TARÇINLI KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
> 1/2 çay bardağı sıvı yağ
> 2 yemek kaşığı pudra şekeri
> 1 adet yumurta
> 150 gram oda sıcaklığında tereyağı
> 1,5 - 2 su bardağı un
Üzeri için:
> 3 yemek kaşığı pudra şekeri
> 1 tatlı kaşığı tarçın
> 1 paket vanilya
YAPILIŞI
Hamur için gerekli tüm malzemeleri güzelce karıştırıp yoğurun.
Hazırladığınız ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamurdan küçük misketler alın ve yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın.
Önceden alt üst 180 derece ısıtılmış fırında, yaklaşık 8-12 dakika arası pişirin.
Pudra şeker, tarçın ve vanilyayı bir kapta karıştırıp kurabiyelerin üzerine serpiştirin.
Ardından servis edin.
Afiyet olsun.
TARÇINLI KURABİYE PÜF NOKTALARI
> Tereyağının oda sıcaklığında kullanılmasına dikkat edin.
> Ununu da azar azar ilave edin. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir hamur olmalı.
> Dilerseniz hamurunuzu streç filmle sarıp 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra da şekil vererek pişirebilirsiniz. Daha da lezzetli olacaklardır.
> Tarçınlı karışımı üzerine serperken kurabiyelerin ılık olmasına özen gösterin.
TARÇINLI KURABİYE KAÇ KALORİ?
1 porsiyon tarçınlı kurabiye 195 kaloridir.