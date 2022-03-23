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Kuruluş Osman Gündüz Bey'i kim öldürdü, nasıl öldü? Tarihte Gündüz Bey'in hayatı ve ölümü

Kuruluş Osman dizisi 89. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki ölümünde Osman Bey'in kardeşi Gündüz Bey'in hayatı merak kazandı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Alp'in nasıl öldüğü konusunda sorgular sürüyor. Tarihte Gündüz Bey kimdir, nasıl ölmüştür? İşte Gündüz Bey'in hayatına ilişkin bilgiler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihte Gündüz bey ne zaman, nasıl ölmüştür? Gündüz Alp kimdir?
gündüz bey

Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılıyor. Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir ve Gündüzalp'i Osman Bey mi öldürdü? Peki, Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü? İşte Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

TARİHTE GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

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