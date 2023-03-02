Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe destekli 70 ton yem bitkisi tohumu desteğinden 2023 ilkbahar döneminde 2 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje çerçevesinde silajlık ve dane mısır tohumu desteği ile il genelinde bu sene 30 bin olmak üzere geçen yılla birlikte 85 bin dekar tarım arazisi desteklenecek. Çiftçilere 70 dekar alan için toplam 10 pakete kadar destek verilecek. Yem bitkisi tohumu desteğiyle hayvancılıkta yem giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.