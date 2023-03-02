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2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, binlerce çiftçiye 50 hibeli 70 ton yem bitkisi tohumu dağıtarak, tarım ve hayvancılığa 8 milyon TL destek sağlayacak. Yem bitkisi tohumu desteğinden 2023 ilkbahar döneminde 2 bin çiftçi yararlanacak. Peki yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği nasıl alınır başvurular nereden yapılacak?

16:17 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tarım ve hayvancılık hibe desteği

Tarım ve hayvancılık hibe desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi amacıyla "2023 İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Geçen yıl ilkbahar döneminde yaklaşık 6 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli dane ve silajlık mısır tohumu dağıtan ve 55 bin dekar tarımsal alanı destekleyen Büyükşehir, bu yıl da üreticilere tohum desteği sağlayacak.

Yüzde 50 hibe destekli 70 ton yem bitkisi tohumu kaç kişi yararlanacak?

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe destekli 70 ton yem bitkisi tohumu desteğinden 2023 ilkbahar döneminde 2 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje çerçevesinde silajlık ve dane mısır tohumu desteği ile il genelinde bu sene 30 bin olmak üzere geçen yılla birlikte 85 bin dekar tarım arazisi desteklenecek. Çiftçilere 70 dekar alan için toplam 10 pakete kadar destek verilecek. Yem bitkisi tohumu desteğiyle hayvancılıkta yem giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği başvurusu nereden yapılacak?

Yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle belirlenen yerlere müracaatlarını yapıyor.



#Tarım ve hayvancılık hibe desteği
#Yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
1 saat önce
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2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verilecek
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