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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Başvuracaklar için son gün...

"Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından daha önce detayları açıklanan personel alımına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Destek personeli, büro personeli, şoför, tarım işçisi gibi kadroların yanı sıra Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Laborant, Biolog, Harita Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru gibi birçok kadroya alım yapılacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman? Başvuracaklar için son gün...

14:23 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

"Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS tercih başvuru ekranı ÖSYM tarafından bugün kapatılacak. Yayınlanan ilana göre 2024 yılında 1443 destek personeli, 1088 büro personeli, 982 ziraat mühendisi, 652 veteriner hekim, 487 şoför, 162 Orman Muhafaza memuru, 155 koruma ve güvenlik görevlisi ile beraber 1500 tarım işçisi alımı gerçekleşecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman? Başvuracaklar için son gün...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.


Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.


Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına

göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2024/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 31 Ocak- 7 Şubat 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE TOPLAM KONTENJAN

DESTEK PERSONELİ 1443


BÜRO PERSONELİ 1088


ZİRAAT MÜHENDİSİ 982


VETERİNER HEKİM 652


ŞOFÖR 487


GIDA MÜHENDİSİ 193


ORMAN MUHAFAZA MEMURU 162


KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 155


SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 107


ORMAN MÜHENDİSİ 81


LABORANT 56


BİOLOG 33


BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 18


HARİTA MÜHENDİSİ 15


KİMYA MÜHENDİSİ 14


İNŞAAT MÜHENDİSİ 6


BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 6


GEMİ ADAMI 2


1500 TARIM İŞÇİSİ

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı
#son dakika
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