"Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS tercih başvuru ekranı ÖSYM tarafından bugün kapatılacak. Yayınlanan ilana göre 2024 yılında 1443 destek personeli, 1088 büro personeli, 982 ziraat mühendisi, 652 veteriner hekim, 487 şoför, 162 Orman Muhafaza memuru, 155 koruma ve güvenlik görevlisi ile beraber 1500 tarım işçisi alımı gerçekleşecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman? Başvuracaklar için son gün...