Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada “ Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte, konuyla ilgili detaylar…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak. Başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.
7 bin 158 personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI
1443 Destek personeli,
1088 büro personeli,
982 Ziraat Mühendisi,
652 Veteriner Hekim,
487 Şoför,
193 Gıda Mühendisi,
155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı,
1500 Tarım işçisi
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
SONUÇLARIN İLAN SÜRECİ
Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.