Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada “ Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte, konuyla ilgili detaylar…