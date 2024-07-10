'daki tarım ve orman projelerinin finansmanına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacak 312 projeye toplamda 151 milyon lira hibe desteği sağlayacağını duyurdu. Bu yatırımlar ile bölgedeki tarımsal üretim ve verimlilik artırılarak, çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

'daki tarım ve orman projelerinin finansmanına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacak 312 projeye toplamda 151 milyon lira hibe desteği sağlayacağını duyurdu. Bu yatırımlar ile bölgedeki tarımsal üretim ve verimlilik artırılarak, çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kastamonu’da "Kırsal Kalkınma Destekleri" çerçevesinde, 2024 yılında Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan 312 proje, Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. Kabul edilen projelerden makine ekipman desteklerinde hazırlanan 299 projeye 79 milyon 660 bin TL ve ekonomik yatırımlar desteklerinde hazırlanan 13 projeye 71 milyon 210 bin TL olmak üzere toplamda 312 projeye 151 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da yapılan desteklerle ilgili bilgi vererek, “2006 yılından beri hem Kastamonu genelinde hem de Taşköprü’de makine dağıtım desteklemeleri çiftçilerimiz tarafından rağbet görmektedir. Özellikle 2024 yılına kadar olan desteklemelerde 250 milyon liraya yakın projede yüzde 50 hibe desteğiyle 125 milyon lira katkı sağlamışken, bu yıl 312 projemizin tamamı kabul edilerek 300 milyon liralık proje tutarının 150 milyon lirasını inşallah çiftçilerimize hibe olarak dağıtacağız. 2024 yılı içerisinde Taşköprü’de 110 çiftçimize 205 makine dağıtımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 45,5 milyon lira hibemiz olacak, bunların proje tutarı da 90 milyon lira civarındadır. Şimdiden çiftçilerimize dağıtacağımız makinelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.