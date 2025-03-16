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Güncellenen taklit ve tağşiş listesi yine pes dedirtti: Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti

Güncellenen taklit ve tağşiş listesi yine pes dedirtti: Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti

11:3616/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, yine pes dedirtti. Bakanlık, piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarına uymadığını duyurdu. Taklit ve tahşiş gıdalar arasında özellikle peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar peyniri, kıyma ve çeşitli baharatlar bulunuyor. İşte taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi (11 Mart)

Bakanlık tarafından 11 Mart tarihinde açıklanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik belirlendi. Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin yer aldığı ve bunun tüketici sağlığı için risk oluşturduğu ifade edildi.


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#Tarım ve Orman Bakanlığı
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