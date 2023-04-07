Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık ödemenin bugün hesaplara aktarıldığını belirtti.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 845 milyon 133 bin 986 lira, Yaş Çay Desteği 379 milyon 492 bin 146 lira, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 25 milyon 641 bin 987 lira, Bombus Arısı Kullanım Desteği 18 milyon 261 bin 600 lira, Damızlık Ana Arı Desteği 38 bin 700 lira para hesaplara geçecek.