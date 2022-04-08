Tarımsal destek ödemeleri bugün başladı! Çiftçi destek ödemesi sorgulama 2022
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kirişçi bir süredir merak edilen hububat, baklagil gibi "Çiftçi destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını verdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından beklenen açıklamayı yaptı. Tarımsal destek ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri gündemde. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.
ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
150 Milyon liralık destek şu şekilde dağıtılacak:
- Hububat - Baklagil ve Dane Mısır desteği 127 milyon 810 bin 865 TL
- Bombus arısı kullanım desteği 10 milyon 364 bin 460 TL
- Serftirikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 235 bin 556 TL