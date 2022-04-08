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Tarımsal destek ödemeleri bugün başladı! Çiftçi destek ödemesi sorgulama 2022

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kirişçi bir süredir merak edilen hububat, baklagil gibi "Çiftçi destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını verdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından beklenen açıklamayı yaptı. Tarımsal destek ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri hesaba yattı mı, ne kadar?
Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri gündemde. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

150 Milyon liralık destek şu şekilde dağıtılacak:

  1. - Hububat - Baklagil ve Dane Mısır desteği 127 milyon 810 bin 865 TL
  2. - Bombus arısı kullanım desteği 10 milyon 364 bin 460 TL
  3. - Serftirikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 235 bin 556 TL
  4. - Kırsal kalkınma desteği 9 milyon 756 bin 242 TL

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda
FOTOĞRAF 18
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları enerji piyasasında büyük fiyat artışlarına neden oldu. Dünyanın önde gelen gaz ve petrol üreticilerinden Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı.
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Yükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya süreceği iddia edildi.
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Haber sonrası brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı.
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İndirim sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
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1.5 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR<br><br>Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesi, motorinde indirimi gündeme getirdi.
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11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece 1.5 TL indirim bekleniyor.
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Sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi.
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Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.
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\"BENZİNDE İNDİRİM GELEBİLİR\"<br><br>Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.
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Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor.
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Otogazın litresi İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye satılıyor.
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BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?<br><br>Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.
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Hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklamasının ardından düşüşe geçti.
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IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti.<br><br>
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Son olarak Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacağını duyurdu.
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Japonya daha önce yaklaşık dört günlük iç tüketime eşdeğer olan 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunma taahhüdünde bulunmuştu.
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Petrol rezervlerinin bir kısmının kullanıma açılacağı haberlerinin ardından, Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarıyla halihazırda arz sıkıntısının yaşandığı uluslararası piyasalarda bir miktar rahatlama görülmesiyle fiyatlar geriledi.
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Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda
Benzin ve motorinde indirim son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarihi rakamları gören brent petrolün varil fiyatında son birkaç gündür ciddi düşüşler yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 120 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini açıklamasının ardından 134 dolar seviyelerini gören varil fiyatı 100 dolar seviyelerine kadar düştü. Söz konusu kararın ardından Türkiye'de, 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece akaryakıt fiyatlarında yaklaşık 1.5 TL indirim olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
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