Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Paylaşımda destekleme ödemesinin detayları da yer aldı.

1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/H2RlucOwQ2 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 22, 2023

Tarımsal destekleme ödemelerinin amacı nedir?

Tarımsal destekleme ödemeleri, Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırmak, çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerdir.

Tarımsal desteklemeler, genellikle çiftçilerin tarım faaliyetleri için yaptıkları harcamaların bir kısmını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Bu sayede, çiftçiler daha az maliyetle üretim yapabilmekte ve üretim maliyetleri düşürülmektedir.

Tarımsal desteklemeler, çiftçilerin gelir seviyesini de artırmaktadır. Bu sayede, çiftçiler daha iyi koşullarda üretim yapabilmekte ve yaşam standartları yükselmektedir.

Tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınmayı da desteklemektedir. Bu sayede, kırsal kesimde istihdam artmakta ve kırsal kesimde yaşayanların yaşam standartları yükselmektedir.

tarımsal desteklemeleri kapsamı nedir?

2023 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında yapılan ödemeler şunlardır:

Tarımsal üretime yönelik desteklemeler:

Tarımsal destekleme primi : Bu destek, tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.

Yem bitkileri desteği : Bu destek, yem bitkileri üretiminin desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.

Dönüm parası : Bu destek, tarımsal arazilerin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak verilmektedir.

Kırsal kalkınma yatırımları desteği : Bu destek, kırsal kesimde yapılacak yatırımların desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.

Hayvancılık desteklemeleri nedir?

Koyun-keçi yetiştiriciliği desteği : Bu destek, koyun-keçi yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.

Kırmızı et destekleri : Bu destekler, sığır, manda ve at yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.

Süt destekleri : Bu destekler, süt üretiminin desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.

Arıcılık desteklemeleri : Bu destekler, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak verilmektedir.



