Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi

Büyük Millet Meclisi'nin yeni döneme başlamasıyla birlikte yeni kararların da alınması bekleniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında EYT'liler ve KYK borçları olacağı öngörülüyor. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Meclis'in ne zaman açılacağı bilgisi yer alıyor. TBMM'de yasama yılı sona erdi. Şimdi ise merak edilenler arasında Meclis'in ne zaman tekrardan yasama yılına başlayacağı.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdiği belirtilmişti. 1 Ekim itibari ile Meclis açılacak ve yeni dönem yasama yılı başlayacak. TBMM 1 Temmuz itibariye verdiği arayı 1 Ekim itibari ile bitirecek.