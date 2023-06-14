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AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

AK Parti TBMMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. Bekir Bozdağ'ın yeni dönemde TBMM Başkanvekili olarak seçilmesinin ardından Bekir Bozdağ'ın hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşındadır? Bekir Bozdağ'ın biyografisi haberimizde.

12:39 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ

AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. AK Parti TBMMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. İbrahim Eüypoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan İdare Amiri olurken Katip Üyeleri ise Havva Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Ali Biçer, Muhammed Adak ve Mahmut Atilla Kaya getirildi.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

BEKİR BOZDAĞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.



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