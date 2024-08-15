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İŞKUR TCDD 195 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2024 yılı için 195 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. TCDD 195 sürekli işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. TCDD personel alımı başvuru şartlarına ilişkin detaylar pek çok kişi tarafından merak edildi. Peki TCDD personel alımı başvuru şartları neler? TCDD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

11:06 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TCDD işçi alımı
TCDD işçi alımı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Kurumun resmi internet adresinden yayınlan ilana göre İŞKUR üzerinden lokomotif tamircisi, motor tamircisi, elektronik işçisi, kaynakçı, vagon imal ve tamircisi, elektrikçi ve kent içi raylı sistemler tren sürücüsü olmak üzere toplam 195 sürekli işçi alımı gerçekleşecek.

TCDD 195 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere aşağıda yer alan unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 12/08/2024- 16/08/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, önlisans eğitim düzeyinde ve ilan metninde belirtilen programdan mezun olmak şartıyla, KPSS puanı ile belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER NELER?

Adayların teslim edeceği evraklar; diploma fotokopisi (mezuniyet belgesi), nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi ve e-devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri bilgisi raporu (İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez).

Evrak teslim sonuçları olumlu değerlendirileneler sözlü sınava çağrılacaktır. Evrak teslim sonuçları 19.09.2024 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanacak ve sözlü sınav tarihleriyle beraber www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.


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