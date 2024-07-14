Türk Hava Yolları, İstanbul ve Antalya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşlarda geçerli yeni bir kampanya başlattı. Çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu. Peki ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İndirim hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli?