Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, 540 TL'ye yükseldi.
TCDD YHT BİLET FİYATLARI 2024
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.
Eskişehir-Ankara YHT bileti de yeni güncelleme ile birlikte 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.
Erken rezervasyon: Mümkünse seyahat tarihiniz belliyse biletlerinizi önceden satın alarak zamdan etkilenmeden daha uygun fiyatlardan alabilirsiniz.
İndirimler: TCDD tarafından öğrenci, 65 yaş üstü ve engelliler gibi bazı kategorilere özel indirimler sunulmaktadır. Seyahat etmeden önce bu indirimleri kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Farklı sefer saatlerini değerlendirmek: Yoğun saatlerde bilet fiyatları daha yüksek olabilir. Seyahat tarihinizde esneklik varsa daha az yoğun saatleri tercih ederek daha uygun fiyatlardan bilet bulabilirsiniz.
Turuncu Masa Hizmeti ile engelli vatandaşlara
Gar ve istasyon girişinden trene ulaşmaları,
Trenden inip gar ve istasyon çıkışı
olmak üzere seyahatlerinin tüm aşamalarında destek sağlanıyor.
Turuncu Masa hizmeti, YHT’lerin duruş yaptığı 19 gar/istasyonda; Ankara, Eryaman Gar, Eskişehir, Konya, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze, Karaman, Selçuklu, Kırıkkale, Yozgat, Sivas veriliyor.