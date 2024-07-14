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Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları güncellendi: İşte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-Ankara, Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam geldi. Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren zam oranları, yeni bilet fiyatları haberin detaylarında. Peki Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas bilet fiyatları ne kadar?

12:02 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 12:02 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
YHT bilet fiyatları
YHT bilet fiyatları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, 540 TL'ye yükseldi.

TCDD YHT BİLET FİYATLARI 2024

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.

Eskişehir-Ankara YHT bileti de yeni güncelleme ile birlikte 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.

YHT biletlerinizi daha uygun fiyata satın almak için:

Erken rezervasyon: Mümkünse seyahat tarihiniz belliyse biletlerinizi önceden satın alarak zamdan etkilenmeden daha uygun fiyatlardan alabilirsiniz.

İndirimler: TCDD tarafından öğrenci, 65 yaş üstü ve engelliler gibi bazı kategorilere özel indirimler sunulmaktadır. Seyahat etmeden önce bu indirimleri kontrol etmenizi tavsiye ederim.

Farklı sefer saatlerini değerlendirmek: Yoğun saatlerde bilet fiyatları daha yüksek olabilir. Seyahat tarihinizde esneklik varsa daha az yoğun saatleri tercih ederek daha uygun fiyatlardan bilet bulabilirsiniz.

‘Turuncu Masa’ ile Yalnız Değilsiniz

Turuncu Masa Hizmeti ile engelli vatandaşlara

Tren bileti almaları,

Gar ve istasyon girişinden trene ulaşmaları,

Trenden inip gar ve istasyon çıkışı

olmak üzere seyahatlerinin tüm aşamalarında destek sağlanıyor.

‘Turuncu Masa’lı Gar ve İstasyonlar

Turuncu Masa hizmeti, YHT’lerin duruş yaptığı 19 gar/istasyonda; Ankara, Eryaman Gar, Eskişehir, Konya, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze, Karaman, Selçuklu, Kırıkkale, Yozgat, Sivas veriliyor.


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#yüksek hızlı tren bilet ücreti
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Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları güncellendi: İşte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-Ankara, Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları