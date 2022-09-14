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TOKİ başvuruları T.C. kimlik numasının son hanesine göre yapılacak! İşte tarihler...

E-devlet sistemi üzerinden alınacak TOKİ başvuruları bugün itibariyle başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde Sosyal Konut Projesi'nin çalışmalarına başladı. Projenin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sosyal Konut projesi başvuruları 14 Eylül itibarıyla başlayacak ve 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek. Yoğunluğu önlemek amacıyla başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Peki, kimler hangi gün başvuru yapabilecek? İşte T.C. kimlik numarasının son hanesi 0,2,4,6,8 olan vatandaşların TOKİ başvurusu yapacağı tarihler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
T.C.KİMLİK NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURUSU: Son hanesi 0,2,4,6,8, olanlar ne zaman, hangi gün başvuru yapacak?
T.C. kimlikle TOKİ başvurusu

TOKİ Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir. Başvurular E-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

TOKİ başvuru tarhileri 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN İNŞA EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" dedi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dev sosyal konut projesinin tüm başvuru şartlarını açıkladı.

T.C. KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE BAŞVURU YAPILACAK

Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

  • 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
  • 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
  • 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
  • 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
  • 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,
  • 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:

E-Devlet Üzerinden;

• E-devlet'te yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasındaki "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılıyor.

• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurugerçekleşiyor.

• Başvuru durumu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edilebiliyor.

• E-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.

E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek.

• E-devlet başvurularında SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir.

• E-devlet üzerinden yapılan başvurular için ayrıca banka başvurusu gerekli değildir.

•Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

Banka Aracılığı ile;

Nüfus Cüzdanı ile proje ilindeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalanacak.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecek.

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecek. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapacak. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

*T.C. vatandaşı olması,

*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

*İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

*Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

*Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı olması,

*Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

*18 yaşını doldurmuş olmak,

*Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

*Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

*Başvuru Bedeli: 2.000 TL

*Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı olması,

*18 yaşını doldurmuş olmak,

*O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

*Yoksul ve dar gelirli olmak.

*Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

*775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

*Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

*Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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