Merkez bankası
Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan şubat ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırım planlarını ona göre yapıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün (23 Şubat 2023) tarihinde yapılacak, 14.00'te faiz kararı açıklanacak.