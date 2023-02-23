|
Reklam
Reklam
Özgün

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki bir faiz indirimi olur mu? Merkez Bankası faiz kararı kaç olacak? İşte detaylar...

09:14 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez bankası

Merkez bankası

Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan şubat ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırım planlarını ona göre yapıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün (23 Şubat 2023) tarihinde yapılacak, 14.00'te faiz kararı açıklanacak.



#merkez bankası faiz kararı
#merkez bankası
#tcmb
18 dakika önce
default-profile-img
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Jorge Jesus: Tempolu ve sert oynamalıyız
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi ödemeleri ertelendi
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı
Deprem bölgesinde hava durumu
Sadece 5 saniyede çöken binada depremin kalanını enkaz altında yaşadılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.