Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan şubat ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırım planlarını ona göre yapıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?