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Tek şarjla 24 saat kesintisiz video izleme rekoru kırıldı: Bataryasıyla hayran bırakan akıllı telefon

Tek şarjla 24 saat kesintisiz video izleme rekoru kırıldı: Bataryasıyla hayran bırakan akıllı telefon

12:1126/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tek seferde kesintisiz video oynatma süresiyle yeni bir dünya rekoru kırıldı. Akıllı telefon dünyasında batarya performansı önemli bir rekabet unsuru haline gelirken, GT7 tam 24 saat boyunca aralıksız film ve dizi oynatarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu rekor nasıl kırıldı ve telefonun bataryasında neler var? İşte detaylar...

Son dönemin iddialı akıllı telefonlarından relame GT7, 7000 mAh kapasitesindeki güçlü bataryasıyla tam 24 saat boyunca video oynatma başarısı gösterdi. İtalya’da düzenlenen resmi rekor denemesinde, cihaz 22 Mayıs akşamı başladı ve 23 Mayıs akşamına kadar hiç durmadan video oynatmayı sürdürdü. Bu performans, tek şarjla en uzun video oynatma rekoru olarak tarihe geçti.

BATARYANIN SIRRI NE?

Bu üstün performans, sadece batarya kapasitesiyle değil, aynı zamanda optimize edilmiş enerji yönetimi ve 120W hızlı şarj teknolojisiyle mümkün oldu. Ayrıca, batarya TÜV Rheinland tarafından 5 yıldızla sertifikalandırıldı, yani güvenlik ve dayanıklılık açısından da üst düzeyde. Bu sayede hem uzun kullanım hem de hızlı şarj deneyimi bir arada sunuluyor.

GLOBAL LANSMAN NE ZAMAN?

Bu etkileyici batarya performansına sahip modelin global lansmanı 27 Mayıs 2025’te Fransa’da gerçekleştirilecek. Yeni cihaz, Dimensity 9400e işlemcisi ve çift 50 MP kamera gibi gelişmiş özelliklerle kullanıcılarla buluşacak. Çin’de tanıtılan versiyonundan farklı olarak global sürümün bazı yenilikler içermesi bekleniyor.

BATARYA PERFORMANSI NEDEN ÖNEMLİ?

Akıllı telefon kullanıcıları için batarya ömrü ve performansı, kullanım deneyimini doğrudan etkileyen en kritik özelliklerden biri. Özellikle uzun video izleme, oyun oynama gibi yüksek enerji tüketen işlemlerde güçlü batarya ve hızlı şarj imkânı, tercih sebeplerini belirliyor. Bu yeni rekor da, batarya teknolojilerindeki gelişmenin ne kadar ilerlediğini gözler önüne seriyor.






#Realme
#akıllı telefon
#batarya
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