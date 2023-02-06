Tekirdağ’da Pazar günü başlayan kar yağışı nedeniyle amatör lig maçları ertelendi. Haftanın ilk iş gününde de Valilikten yapılan açıklama ile eğitime ara verildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre, olumsuz hava şartlarının etkisini artırması beklendiğinden, 06.02.2023 Pazartesi günü il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur’an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim öğretime ’1’ gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personel ile engelli personel 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.