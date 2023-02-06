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Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı: Eğitime kar engeli

Tekirdağ’da Pazar günü rüzgarla birlikte başlayan kar yağışı etkisini artırdı. 5 Şubat Pazar günü oynanması beklenen amatör lig maçları ileri bir tarihe ertelendi. Okullarda eğitim kar yağışı nedeniyle 1 günlüğüne ertelenirken, motokuryelerin de trafiğe çıkışları yasaklandı. Vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşarken, rüzgarla birlikte etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:37 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tekirdağ 5 günlük hava durumu

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından beklenen kar yağışı Tekirdağ’da etkili oldu. Vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşarken, rüzgarla birlikte etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tekirdağ 5 günlük hava durumu için

SPORA VE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tekirdağ’da Pazar günü başlayan kar yağışı nedeniyle amatör lig maçları ertelendi. Haftanın ilk iş gününde de Valilikten yapılan açıklama ile eğitime ara verildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre, olumsuz hava şartlarının etkisini artırması beklendiğinden, 06.02.2023 Pazartesi günü il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur’an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim öğretime ’1’ gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personel ile engelli personel 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

MOTO KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Trafik akışında da herhangi bir aksama olmaması sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Alınan karar şu şekilde paylaşıldı:

"İlçemizde etkisini artıran fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

Öte yandan, Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hafta sonuna kadar kar yağışının yer yer etkisini artırması bekleniyor.





#Tekirdağ
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10 dakika önce
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Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı: Eğitime kar engeli
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