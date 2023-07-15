|
Özgün

Tekirdağ'da bir haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da son bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 13 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen 193 düzensiz göçmen yakalandı. İşte detaylar.

11:38 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tekirdağ Haberleri

Tekirdağ Haberleri

'da son bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 13 kişi tutuklandı.

1 HAFTADA 193 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Tekirdağ'da son bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 13 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen 193 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Tekirdağ
#İl Jandarma Komutanlığı
#düzensiz göçmen
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?