Tekirdağ Haberleri: Tekirdağ’da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı

Tekirdağ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ise paramparça oldu.

YARALILAR ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Yaralılar araçların içinde sıkışırken, can pazarının yaşandığı kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Öte yandan kazada Broadway marka araç paramparça oldu.