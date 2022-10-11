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Tekirdağ Haberleri: Tekirdağ’da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı

Tekirdağ’ın Saray İlçesi Kırklareli yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Saray’dan Vize istikametine seyreden 59 TU 107 plakalı Broadway marka otomobil, Kavacık Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağ Haberleri: Tekirdağ’da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı
Tekirdağ kaza

Tekirdağ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ise paramparça oldu.

YARALILAR ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Yaralılar araçların içinde sıkışırken, can pazarının yaşandığı kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Öte yandan kazada Broadway marka araç paramparça oldu.

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