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Muş haberleri: Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı

Son dakika... Muş'un Hasköy ilçesinin Sungu beldesine işçi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Feci kazada can kaybı olmadı fakat yaralı ve ağır yararılar var. Kazananın neden olduğu ve diğer detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muş haberleri: Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı
Muş Hasköy

Muş’un Hasköy ilçesinden Sungu beldesine işçi taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, kaza, Muş - Bitlis karayolu üzerindeki Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Hasköy ilçesinden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan 49 AAH 237 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu minibüs yan yatarak yoldaki refüjlere çarparak durabildi.

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