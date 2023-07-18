Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte detaylar.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor. Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını belirten Yıldırım, öğleden sonra başlayan yangına ekiplerin 15 dakika içinde müdahale ettiğini söyledi.





Yıldırım "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün ülkemizin birkaç yerinde ormanlarımız ciğerlerimiz yanıyor. Hakikatten bu anlamda biz de çok üzüntülüyüz. Bugün saat 15.48 civarında Malkara'nın Deveci köyünde bir orman yangını başladı. Bütün ekiplerimiz 16.06 itibarıyla yani yaklaşık 15 dakika sonra hemen müdahaleye başladık." diye konuştu.

Vali Yıldırım yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin dışında, arazi ve iş makineleri ile 4 uçak 2 helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Herkesin yangının söndürülmesi için seferber olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu anda TOMA'larımız, polisimiz, çevik kuvvetimiz hepsi burada. Jandarma komandolarımız geliyor akşama bir şey lazım olursa diye. Şu anda Tetecik köyüne gelmesin diye uğraşıyoruz. Allah'a şükürler olsun köyümüzde herhangi bir sıkıntı yok, kaybımız yok. Evlere ulaşmadan arkadaşlarımız tüm gayretleriyle yangını engellemeye gayret ediyor. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor. Yalnız rüzgar devam ediyor.

Rüzgarın devam etmesi demek bu yangının en ufak bir kıvılcım bile kalsa en ufak bir kor bile kalsa bunun bir rüzgarla tekrar alevlenebileceği anlamına geliyor. Onun için son duman ortadan kalkmadan biz buna söndü diyemiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız. Biz de hep birlikte burada olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Gayret ediyoruz yangının söndürülmesi için. İnşallah kısa zamanda sönecek."

Vali Yıldırım, ilk belirlemelere göre yangının 300 hektar alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN, TEKİRDAĞ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum." dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bölgede incelemede bulunan Sezer, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile görüştü.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde farklı illerde yangınların olduğunu söyledi.

Hatay'daki yangının ardından Tekirdağ'a geldiğini kaydeden Sezer, "Hatay'da, Çanakkale'de ve Mersin'de malum yoğun bir yangın var. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın, tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de dahil olduğu 554 personel ve 113 araç ile müdahale ediliyor.

Tekirdağ’daki yangında 300 hektar ormanlık alan küle döndü

Tekirdağ’daki orman yangınında 300 hektarlık alanın etkilendiği belirtilirken, alevlere müdahale sürüyor.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada son durum hakkında bilgi verdi. Vali Yıldırım, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini belirterek, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.









Vali Yıldırım, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün ülkemizin birkaç yerinde ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Hakikatten bu anlamda biz de çok üzüntülüyüz. Bugün saat 15.48 civarında Malkara’nın Deveci köyünde bir orman yangını başladı. Bütün ekiplerimiz 16.06 itibarıyla yani yaklaşık 15 dakika sonra hemen müdahaleye başladık. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul’dan itfaiye ekipleri buraya geldiler. Madencilerimizden arazi ve iş makinelerini aldık, bütün ekiplerimizle buradayız. Şu anda TOMA’larımız, polisimiz, çevik kuvvetimiz hepsi burada. Jandarma komandolarımız geliyor akşama bir şey lazım olursa diye. Şu anda Tetecik köyüne gelmesin diye uğraşıyoruz. Allah’a şükürler olsun herhangi bir köyümüzde herhangi bir kaybımız yok" dedi.

Orman yangınının evlere ulaşmaması için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Yıldırım, "Evlere ulaşmadan arkadaşlarımız tüm gayretleriyle yangını engellemeye gayret ediyorlar. 4 tane helikopter çalışıyor, 2 uçak geldi. Onlar da yangın söndürmede çok etkili oluyorlar. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor. Yalnız rüzgar devam ediyor. Rüzgarın devam etmesi demek bu yangının en ufak bir kıvılcım bile kalsa, en ufak bir kor bile kalsa bunun bir rüzgarla tekrar alevlenebileceği anlamına geliyor. Onun için son duman ortadan kalkmadan biz buna söndü diyemiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız. Biz de hep birlikte burada olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Gayret ediyoruz yangının söndürülmesi için. İnşallah kısa zamanda sönecek. Yaklaşık 300 hektar olarak diyor ormancı arkadaşlarımız. Ama bizzat araziye girdiğimizde bunu göreceğiz. Şu anda yüzeysel olarak kuş uçumu hesaplamayla bunu yapıyoruz. Ama şu anda 300 hektar kadar bir alan yandı" ifadelerini kullandı.



