Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma, Teknofest kapsamında Roketsan yürütücülüğünde düzenleniyor. Teknofest açıklamasına göre, gençlere uzay teknolojileri alanında deneyim fırsatı sunan, tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençlerin kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştirdiği yarışma sistem mühendisliği vizyonuyla çalışıyor. Peki, Teknofest 2023 Roket yarışması ne zaman? İşte detaylar.

TEKNOFEST 2023 ROKET YARIŞMASI NE ZAMAN, NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması, 17-22 Ağustos 'ta Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, gençlere uzay teknolojileri alanında deneyim fırsatı sunan, tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençlerin kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştirdiği yarışma sistem mühendisliği vizyonuyla çalışıyor.

TEKNOFEST ROKET YARIŞMASINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışması'na gençlerin ilgisi her geçen yıl artarak devam ediyor. Farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor.

Roket Yarışması bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 5 yüz feet) olmak üzere 4 farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı Roket Yarışması'na bu yıl 1.098 takım başvurdu. Finale kalmaya hak kazananlar ise 31 farklı ilden 64 takım ile 612 yarışmacı oldu.

KAZANAN KİŞİ NE KADAR ÖDÜL ALACAK?

"TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması" kapsamında toplam 1 milyon 140 bin TL ödül verilecek.



