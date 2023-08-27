ASELSAN, başından beri paydaş olarak desteklediği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Ankara ayağında son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü sergileyecek. TEKNOFEST Ankara etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivale güçlü bir katılım sağlayacak. Festival alanındaki standında her yaştan teknoloji meraklılarına hitap edecek etkinlikler düzenleyecek şirket, son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü de tanıtacak.

Bu çerçevede festivalde GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, AselFlir-500 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Atom Akıllı Mühimmat ve Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi ASELSAN çözümleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

Ankara Teknofest 2023 nerede yapılacak?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Teknofest giriş ücretli mi?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

Teknofest giriş bileti nasıl alınır?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaret.i Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

Ankara Teknofest’e nasıl gidilir?

Etimesgut'a giden otobüsler hangileri?

Etimesgut, Ankara'nın merkezi bir ilçesi olduğundan, Türkiye'nin her şehrinden otobüs ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan AŞTİ Otogarı'na geldikten sonra, Etimesgut otobüs ve dolmuşlarına aktarma yapılarak ilçeye ulaşım sağlanabilir.

AŞTİ Otogarı'ndan kalkan Etimesgut dolmuşları ile ilçe merkezine kadar ulaşım sağlanabilir. Dilerseniz, Kızılay Metrosu'nu kullanarak Batıkent Metrosu'na ve ardından Eryaman 5. Etap durağına aktarma yaptıktan sonra 10-15 dakika yürüyerek de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Toplu taşıma hatları Etimesgut Havaalanı - yakınından geçmektedir. Otobüs: 510, 514-2, 515,520, 523, 536 ve 608

Teknofest’e özel araçla nasıl gidilir?

Etimesgut'a Özel Araç ile Ulaşım

Etimesgut'a gitmek isteyen ziyaretçilerin kullanabilecekleri üç ana otoyol bulunmaktadır. Özel araba ile gitmek için, yola çıkılacak şehre bağlı olarak İstanbul- Ankara, Ankara- İzmir ve Ankara- Tarsus otoyolları kullanılabilmektedir. İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerin, İstanbul- Ankara Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Bu yol ile İstanbul- Ankara arası özel araba ile yolculuk ortalama 5 saat sürmektedir. İzmir, Bodrum, Aydın ve Didim gibi bölgelerden gelen ziyaretçilerin İzmir-Ankara Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Bu yol ile İzmir-Ankara arası özel araba ile yolculuk ortalama 7 saat sürmektedir. Mersin, Niğde, Aksaray, Adana ve çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerin Ankara- Tarsus Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Bu yol ile Mersin ve Ankara arası özel araba ile yolculuk ortalama 5 saat sürmektedir. Ankara'nın Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam gibi ilçelerinden gelen ziyaretçiler D140 Otoyolu'nu kullanarak Etimesgut'a ulaşım sağlayabilirler.



