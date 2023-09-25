Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve etkinlikler başta olmak üzere çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

İzmir Teknofest 2023 nerede yapılacak?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İzmir Çiğli Havalimanı ev sahipliği yapacak.

İzmir Teknofest giriş ücretli mi?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

Teknofest giriş bileti nasıl alınır?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaret.i Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

TEKNOFEST İzmir'e nasıl gidilir?

Her sene giderek büyüyen dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, bu sene bir milyondan fazla yarışmacı ile Çiğli Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Otobüs ile Çiğli Havaalanına nasıl gidilir?

Toplu taşıma ile ulaşmak için Çiğli Hava Üssü'nün yakınlarından 595 numaralı otobüs geçmektedir, onu kullanabilirsiniz. Çiğli Hava Üssü'ne en yakın otobüs durağı ise Balatçık İzsu durağıdır. Aliağa-Cumaovası ve Menemen-Tepeköy tren hattı ise hava üssünün yakınından geçmektedir.

Çiğli eski havalimanı olarak da bilinen 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'na giden otobüs (ESHOT) numaraları aşağıdaki gibidir:

227

442

595

853

İzmir Çiğli Havalimanı'na metro ve trenle ulaşım ise;

ÇIĞLI-ALIAĞA

MENEMEN-CUMAOVASI

TEPEKÖY-ALIAĞA Hatlarından yapılmaktadır.

2 yeni yarışma yapılacak

​​​​​​​TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması düzenlenecek.

Festival kapsamında 81 il 132 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden ortoakul ve lise/üzeri seviyesinde 913 takım, 2 bin 592 öğrenci Deneyap Fikir Maratonu'na başvuruda bulunurken, öğrencilerin danışmanları tarafından desteklendiği yarışmada toplam 327 takımda 1055 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda sunumlarını gerçekleştirilen 327 takım 1055 öğrenci arasından 28 takım 94 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

Deneyap Makeathon Yarışması ise ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek. Öğrenciler oluşturdukları takım ile yarışma esnasında verilecek konuya çözüm üretecek ve bu çözümü prototip haline getirecek. 3 aşamalı olarak düzenlenen yarışmada finalist olan takımlara bir tema verilecek olup takımlar belirlenen tema üzerinde çalışacak ve soruna uygun prototip üretimi yapacak. Yarışmaya 1005 takımda 2 bin 979 öğrenci ön başvuruda bulunurken 408 takımda 1301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

TEKNOFEST’te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 milyon 750 bin liralık ödülün sahibi olurken, girişimciler İzmir etabında Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri temalarında yarışacak.

Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de Milli Teknoloji Hamlesi'ne İzmir'de katkı sunmaya devam edecek.

TEKNOFEST İzmir'de "Sahne Senin"

Söz konusu etkinlik kapsamında yeteneğine güvenen herkes, grup ya da bireysel olarak TEKNOFEST sahnesinde hem şarkılarını söylüyor hem de enstrümanlarını çalabiliyor.

TEKNOFEST İzmir sahnesinde etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 kere gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, katılımcı ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayacak.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.







