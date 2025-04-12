Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin simgesi TEKNOFEST, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. TEKNOFEST, 8. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek olan Uzay ve Teknoloji Festivali 2025 TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı. Peki, TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte tarihler...
TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşiyor. Ziyaretçiler için kayıtlar başladı.Peki, TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek.
TEKNOFEST KKTC kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
TEKNOFEST KKTC kayıtları başladı. TEKNOFEST KKTC’ye ziyaretçi olarak katılmak için buradan kayıt oluşturabilirsiniz.
TEKNOFEST KKTC ziyaretçi saatleri
Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
Kimler ziyaret edebilir?
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.