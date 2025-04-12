TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşiyor. Ziyaretçiler için kayıtlar başladı.Peki, TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

TEKNOFEST KKTC kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

TEKNOFEST KKTC kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

TEKNOFEST KKTC kayıtları başladı. TEKNOFEST KKTC’ye ziyaretçi olarak katılmak için buradan kayıt oluşturabilirsiniz.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.