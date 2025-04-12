Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TEKNOFEST KKTC için kayıtlar başladı! Ne zaman yapılacak? İşte tarihler

TEKNOFEST KKTC için kayıtlar başladı! Ne zaman yapılacak? İşte tarihler

08:4612/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknofest
Teknofest

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin simgesi TEKNOFEST, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. TEKNOFEST, 8. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek olan Uzay ve Teknoloji Festivali 2025 TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı. Peki, TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte tarihler...

TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşiyor. Ziyaretçiler için kayıtlar başladı.Peki, TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

TEKNOFEST KKTC ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek.

TEKNOFEST KKTC kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

TEKNOFEST KKTC kayıtları başladı. TEKNOFEST KKTC’ye ziyaretçi olarak katılmak için buradan kayıt oluşturabilirsiniz.

TEKNOFEST KKTC ziyaretçi saatleri

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Kimler ziyaret edebilir?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.



#TEKNOFEST KKTCv
#TEKNOFEST
#teknofest kayıtları
#teknofest başvuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Tarihler uzatıldı! LGS sınav ve başvuruları ne zaman?