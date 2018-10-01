34 bin aracını geri çağırıyor

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, 2017-18 Giulia sedan ve 2018 Stelvio SUV Quadrifolio modellerini katalitik konvertörlerin aşırı ısınması sebebiyle geri çağıracağını duyurdu. Firmaya göre katalitik konvertörlerin aşırı ısınması aracın bir anda durmasına hatta yangın çıkmasına neden olabilir.
- Katalitik konvertör ya da katalitik dönüştürücü, motorların egzozlarındaki çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı maddelere dönüştüren aygıt.
Sorunlu araç sahiplerini Ekim ayı içerisinde bilgilendirecek olan Alfa Romeo, motor kontrol yazılımını güncelleyeceğini ve gerektiğinde katalitik konvertörün değiştirileceğini açıkladı.