Teknoloji 34 bin aracını geri çağırıyor
OTOMOBİL

Alfa Romeo 34 bin adet Stelvio SUV Quadrifolio ve Giulia modellerini geri çağırıyor!

34 bin aracını geri çağırıyor

Alfa Romeo, katalitik konvertörlerin aşırı ısınması sebebiyle toplamda 34 bin 300 adet 2017-18 Giulia sedan ve 2018 Stelvio SUV Quadrifolio modellerini geri çağıracağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 Alfa Romeo Stelvio
2018 Alfa Romeo Stelvio

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, 2017-18 Giulia sedan ve 2018 Stelvio SUV Quadrifolio modellerini katalitik konvertörlerin aşırı ısınması sebebiyle geri çağıracağını duyurdu. Firmaya göre katalitik konvertörlerin aşırı ısınması aracın bir anda durmasına hatta yangın çıkmasına neden olabilir.

  • Katalitik konvertör ya da katalitik dönüştürücü, motorların egzozlarındaki çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı maddelere dönüştüren aygıt.

Sorunlu araç sahiplerini Ekim ayı içerisinde bilgilendirecek olan Alfa Romeo, motor kontrol yazılımını güncelleyeceğini ve gerektiğinde katalitik konvertörün değiştirileceğini açıkladı.

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