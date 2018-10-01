34 bin aracını geri çağırıyor

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Steinmeier’a Almanlar bile tepkili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın verdiği yemekteki davranışlarını "Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Almanlar bile 'Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu' şeklinde yorumladı" dedi.