232 bin aracını geri çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya genelinde satışı gerçekleşen Accord ve Insight hibrit modellerini kapsayan toplamda 232 bin 140 adet aracını geri çağırdığını duyurdu.
Geri görüş kamerasının araç içindeki dijital ekrana yansımaması olarak rapor edilen hatanın yazılımsal olduğu ve şirket tarafından bu yazılımın ücretsiz olarak güncelleneceği bilgisi paylaşıldı.
Geri çağırma işleminin 5 Kasım 2018’de başlaması bekleniyor. Aracınızın ön camının sol alt kısmında bulunan 17 haneli araç kimlik numarasını NHTSA (Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği) internet sitesinde yer alan sorgulamaya ekranına yazarak, aracınızın etkilenen araçlar listesinde olup olmadığını öğrenebilirsiniz.