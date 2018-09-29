Teknoloji 232 bin aracını geri çağırıyor
OTOMOBİL

Honda 232 bin aracını geri çağırıyor!

232 bin aracını geri çağırıyor

Honda, geri görüş kamerasında yaşanan yazılımdan bir hatadan dolayı dünya genelinde 232 bin aracını geri çağırdığını duyurdu. Peki, Honda hangi modellerini geri çağırıyor? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşanan yazılım arızasından dolayı bu zamana kadar bir kaza rapor edilmediği açıklandı.
Yaşanan yazılım arızasından dolayı bu zamana kadar bir kaza rapor edilmediği açıklandı.

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya genelinde satışı gerçekleşen Accord ve Insight hibrit modellerini kapsayan toplamda 232 bin 140 adet aracını geri çağırdığını duyurdu.

Geri görüş kamerasının araç içindeki dijital ekrana yansımaması olarak rapor edilen hatanın yazılımsal olduğu ve şirket tarafından bu yazılımın ücretsiz olarak güncelleneceği bilgisi paylaşıldı.

Geri çağırma işleminin 5 Kasım 2018’de başlaması bekleniyor. Aracınızın ön camının sol alt kısmında bulunan 17 haneli araç kimlik numarasını NHTSA (Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği) internet sitesinde yer alan sorgulamaya ekranına yazarak, aracınızın etkilenen araçlar listesinde olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Ferrari Monza SP1 ve SP2 tanıtıldı
TEKNOLOJİ
Ferrari Monza SP1 ve SP2 tanıtıldı

İttifakı konuşacaklar

İttifakı konuşacaklar

​MHP'nin seçim stratejisi kampı Ankara'da başladı.
Kahvaltıda buluştular

Kahvaltıda buluştular

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden samimi kareler.
'Cep'te büyük indirim

'Cep'te büyük indirim

Uygulama 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Valilik'ten tropik fırtına uyarısı

Valilik'ten tropik fırtına uyarısı

​İstanbul için beklenen fırtına öncesi flaş açıklama.
Bakan'ın sürprizi havalara uçurdu

Bakan'ın sürprizi havalara uçurdu

Yeniden faaliyete geçecek bankaya kaynak olacak.
İtirafının ardından flaş gelişme

İtirafının ardından flaş gelişme

​Suriye'de paketlenen Yusuf Nazik'in verdiği 8 isme operasyon.

Ölü sayısı artıyor

Ölü sayısı artıyor

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 384'e yükseldi.

İdmandan gönderildi

İdmandan gönderildi

​Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

8 terörist öldürüldü

8 terörist öldürüldü

​TSK tespit edilen grupları havadan vurdu.
İnanılmaz değişim

İnanılmaz değişim

İki yılda 1,5 milyar lira harcanarak dönüştürüldü.
11 bölge belirlendi

11 bölge belirlendi

​YEKA'lar Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Eski müzakere süreci kapandı'

'Eski müzakere süreci kapandı'

​KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan önemli açıklamalar.
Almanya'yıgeride bıraktık

Almanya'yıgeride bıraktık

​Liste açıklandı: 2017'de rakam 38 milyona ulaştı.
Yolda görenler şaşırdı

Yolda görenler şaşırdı

​Pistten çıkmıştı, Millet Kıraathanesi olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.