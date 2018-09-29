Honda 232 bin aracını geri çağırıyor! 232 bin aracını geri çağırıyor Honda, geri görüş kamerasında yaşanan yazılımdan bir hatadan dolayı dünya genelinde 232 bin aracını geri çağırdığını duyurdu. Peki, Honda hangi modellerini geri çağırıyor? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi 29 Eylül 2018, 12:05 Son Güncelleme: 29 Eylül 2018, 12:42 Yeni Şafak