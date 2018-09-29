Teknoloji Ferrari Monza SP1 ve SP2 tanıtıldı
OTOMOBİL

Ferrari Monza SP1 ve SP2 tanıtıldı

Ferrari, 1950’li yıllardaki modellerinden ilham alınarak tasarlanan Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı.

Haber Merkezi AA
Ferrari Monza SP1 ve SP2
Ferrari Monza SP1 ve SP2

İtalyan lüks spor otomobili üreticisi Ferrari, 1950’li yıllardaki modellerinden ilham alınarak tasarlanan Monza SP1 ve Monza SP2 modellerini tanıttı.

  • Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, süper spor deneyimi sunan ve şirketin Maranello'daki fabrikasında tanıtılan Ferrari Monza SP1 ve SP2, çok özel müşteriler ve koleksiyonerlere hitap eden ileri teknoloji özellikleriyle dikkati çekiyor.

Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP2

Üst düzey mühendislik ve yüksek teknolojiyle süper spor otomobiller arenasına damgasını vurmaya hazırlanan ve sınırlı sayıda üretilecek olan yeni modeller, koleksiyonerlere ve özel müşterilere hitap edecek özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirketin 1950'li yıllardaki otomobillerden ilham alınarak geliştirilen araçlarından Ferrari Monza SP1, tek koltuklu gerçek bir yarışçı olarak eşsiz bir sürüş deneyimi yaşatırken, SP2 modeli aynı deneyimi 2 koltukla birlikte yolcuya da sunuyor.

Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP2

Her iki otomobilde de karbon fiber parçalara yer verilirken, tasarım özellikleriyle tüm Ferrari modellerinden ayrışıyor.

  • Bir "barchetta" modelindeki en iyi güç-ağırlık oranını sunan bu otomobillerde, 6,5 litrelik, 810 HP güç ve 720 Nm tork üreten V12 motora yer veriliyor. 100 kilometre hıza sadece 2,9 saniyede ulaşan otomobiller, 0'dan 200 kilometre hıza ulaşmak için 7,9 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Maksimum hız ise 300 Km/s ve üzeri olarak açıklanıyor.

Ferrari Monza SP1

Tavan ve ön camın kaldırılmasıyla saf spider-roadster deneyimi vadeden otomobillerde, mükemmel bir aerodinami sağlamak için patentli bir hava tahliye sistemi üzerine kurulan "sanal ön cam" fonksiyonu yer alıyor.

Ferrari Monza SP2

Üstelik gerçek bir Formula 1 otomobili deneyimi sunan bu otomobillerin şanslı sahipleri, Lora Piana ve Berluti markaları tarafından tasarlanan şık yarış tulumu, kask, eldiven, atkı ve sürüş ayakkabılarını da satın alabiliyor.

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