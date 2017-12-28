7 milyon TL değerindeki Koenigsegg Regera'nın dayanıklılık testi

Otomobil üreticileri araçları satışa sunmadan önce güvenlik testleri yapıyor. Hatta bu güvenlik testlerinin görüntüleri çoğu zaman pazarlama için de kullanılıyor. Bunlara bir yenisi İskandinav süper otomobil üreticisi Koenigsegg’den geldi.

Koenigsegg Regera, üç elektrik motordan 1500 beygir güç alan bir canavar. Koenigsegg firması Instagram hesaplarının 1 milyon takipçi sayısını geçmesini kutlamak için 1.9 milyon dolarlık canavarın işkence gördüğü test videosunu yayınladı. Yayınlanan videoda çarpışma testleri, engebeli arazide sürüş, balyozlarla kaportanın sağlamlığının ölçülmesi gibi çeşitli testler görülüyor.