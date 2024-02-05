878 gün 11 saat 29 dakika 48 saniyeyle rekor kırdı: Rus kozmonot uzayda nasıl yaşadığını anlattı

Uzaydan çektiği Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye’nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi. Artemyev, “Bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye’nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip, fotoğraf çekesim geliyor” dedi.