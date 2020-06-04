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Teknoloji Akıllı telefon üzerinden StopCovid uygulaması başladı
MOBİL

Akıllı telefon üzerinden StopCovid uygulaması başladı

Fransa’da kişi hak ve özgürlüklerin korunamayacağı kaygısıyla uzun zamandır tartışma konusu olan StopCovid izleme ve takip uygulaması, öğle saatlerinden itibaren kullanıma başlanacak.

Haber Merkezi İHA
Fransa'dan uygulama
Fransa'dan uygulama


Fransa’da korona virüsün yayılımını sınırlandırmak için yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Kişi hak ve özgürlüklerini korumayacağı gerekçe gösterilerek bir süredir tartışma konusu olan StopCovid uygulaması bugün öğren saatlerinden itibaren kullanımda olacak.

  • Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Meclis ve Senato tarafından kullanımı uygun görülen uygulamanın yerel saatle 12.00’dan itibaren kullanılabileceğini söyledi.

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Azami sayıda vatandaş indirmeli

Uygulama direkt cep telefonlarına indirilip kayıt yapıldıktan sonra aktif hale geliyor. Kullanıcı 2 hafta boyunca karşılaştığı ve uygulamayı kullanan diğer şahıslarla ilgili yakınlaşmasını kayıt altına alıyor. Korona virüs taşıdığını tespit eden şahıs, 2 hafta boyunca yakın temasta olan diğer kullanıcılara uygulama yoluyla bilgi veriyor. Uygulama Bluetooth sayesinde telefonlar arasında bağlantı sağlıyor.

  • Kovid-19 salgınını tamamen kontrol altına alabilmek için önemli araçlardan biri olduğu yönünde fikir beyan eden Devlet Sekreteri Cedric O, en azami miktarda vatandaşının uygulamayı indirmesini diledi. Uygulamanın zorunlu olmadığını belirten Cedric O, salgını kontrol etmek için azami sayıda Fransa vatandaşının uygulamayı indirmelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
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