Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı

Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı

12:4710/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa Birliği'nde interneti kullanmayanların ortalaması geçen yıl yüzde 5 olarak açıklanmıştı.
Avrupa Birliği'nde interneti kullanmayanların ortalaması geçen yıl yüzde 5 olarak açıklanmıştı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da 2,8 milyon kişinin geçen yıl interneti hiç kullanmadığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), hanelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımına ilişkin 2024 verilerini duyurdu. Buna göre, Almanya'da 16-74 yaş arasındaki kişilerin yüzde 4'ü geçen yıl hiç internet kullanmadı. Bu oran, ülkede yaklaşık 2,8 milyon kişiye tekabül ediyor. Destatis açıklamasında, "Randevu almak, bilet rezervasyonu yapmak ya da para transferi yapmak gibi pek çok hizmet artık (neredeyse) sadece internet üzerinden sunulurken, internet olmadan günlük yaşamı sürdürmek giderek zorlaşıyor." ifadeleri yer aldı.


Almanya'da geçen yıl interneti hiç kullanmayanlarda en büyük oran yüzde 12 ile 65-74 yaş grubunda görüldü. Bu oranın 45-64 yaş grubunda yüzde 4 olduğu ortaya konulurken, 16-44 yaş grubunda sadece yüzde 2 oldu.


DÜNYA NÜFUSUNUN ÜÇTE BİRİ ÇEVRİM DIŞI

Karşılaştırma için, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği'nde interneti kullanmayanların ortalaması geçen yıl yüzde 5 olarak açıklanmıştı. AB üyeleri arasında önemli farklılıklar görülmesi de dikkati çekiyor. Hollanda ve İsveç'te 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 1'den daha azı hiç internet kullanmadığını belirtirken, bu oran Hırvatistan'da yüzde 14 ve Yunanistan'da yüzde 11 oldu. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) verilerine göre ise dünya nüfusunun neredeyse üçte biri (yüzde 32, yaklaşık 2,6 milyar insan) geçen yıl çevrim dışıydı.

#Almanya
#internet
#teknoloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hacca gidecekler dikkat! Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Hac organizasyonu için kafile ve uçuş bilgilerini açıkladı