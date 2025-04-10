Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), hanelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımına ilişkin 2024 verilerini duyurdu. Buna göre, Almanya'da 16-74 yaş arasındaki kişilerin yüzde 4'ü geçen yıl hiç internet kullanmadı. Bu oran, ülkede yaklaşık 2,8 milyon kişiye tekabül ediyor. Destatis açıklamasında, "Randevu almak, bilet rezervasyonu yapmak ya da para transferi yapmak gibi pek çok hizmet artık (neredeyse) sadece internet üzerinden sunulurken, internet olmadan günlük yaşamı sürdürmek giderek zorlaşıyor." ifadeleri yer aldı.





Almanya'da geçen yıl interneti hiç kullanmayanlarda en büyük oran yüzde 12 ile 65-74 yaş grubunda görüldü. Bu oranın 45-64 yaş grubunda yüzde 4 olduğu ortaya konulurken, 16-44 yaş grubunda sadece yüzde 2 oldu.





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