Amazon şimdi de otonom araba işine girdi: Bir milyar dolar yatırdılar

Ekonomi

Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum" dedi.