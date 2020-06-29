Amazon şimdi de otonom araba işine girdi: Bir milyar dolar yatırdılar

Amazon da; Waymo, Uber ve Tesla gibi otomobil filoları üretmek istiyor.
- Cuma günü yapılan açıklamada perakende devinin 1 milyar dolardan fazla bir süre için kendi kendine sürüş yapan Zoox'u satın aldığını bildirdi.
Financial Times'ın, iddiası ise işleminin gerçek değerinin 1,2 milyar dolardan fazla olduğunu yönünde.
Zoox, Instagram'da yaptığı paylaşım ile haberleri doğruladı:
“Zoox'un @amazon ile işbirliği yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Baştan sona otonom hareketlilik yaratmada büyük adımlar attık ve bu vizyonu gerçekleştirmek için olağanüstü yetenekli ekibimizle çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz”
Şirketin bine yakın çalışanı var
California'da bulunan Zoox'ın bine yakın çalışanı bulunmakta. Şirket otonom araba pazarında önemli bir konuma sahip.
- Yazılımını şehir içi kullanımda olabilecek en küçük ihtimalleri dahi hesaplayan arabalar üzerine geliştiren şirket Amazon çatısı altında üretimine devam edecek.