Apple merakla beklenen iOS 14 güncellemesini yayınladı: Yeni gelen özellikler neler?

iPhone kullanıcıların birçok iyileştirme için beklediği iOS 14 güncellemesi yayına girdi. Güncelleme ilk kez WWDC 2020 etkinliğinde duyurulmuştu ama pandemiden kaynaklanan gecikme süreci uzatmıştı.

Tim Cook'un bugün düzenlenen 'Time Flies' etkinliğinde iOS 14 güncellemesini resmen tanıtmasıyla da sistem telefonlara indirilmeye başlandı.

iOS 14 ile telefonlara gelen yenilikler neler?

Uygulama Kitaplığı: Kullanıcıların şikayetlerinin başında birbirleriyle bağlantılı uygulamaları klasörlerken yaşadıkları zorluklar vardı.

App Library

Şimdi App Library adlı bu uygulama sayesinde arşivdeki uygulamalar son derece kolay bir şekilde klasörlenebilecek. Arama özelliğinden de bu uygulamalara ulaşmak çok basit. Android'in daha önce gerçekleştirdiği klasörleme sistemine benzediğini de itiraf etmek gerek.

Carplay

CarPlay: Daha önceden gelen bir özellik olan CarPlay yapılan güncelleme ile anahtar desteğine de sahip oldu. Bu sayede arabanızı yalnızca iPhone kullanarak açabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey ise Face ID ile yüzünüzü tanıtmak.

Widget desteği: İlk olarak Microsoft telefonlarda gördüğümüz bu sistemi Apple da kendi telefonlarına entegre etmeyi başardı. Widget desteği ile artık ana ekranınızdaki uygulamaların widget'larını ekleyebileceksiniz.

Siri ile ekran aramaları da değişti.

Siri ve Telefon Aramaları: Bir diğer yenilik de Siri'nin tasarımında gerçekleşti. iOS 14 ile artık uygulama ekranının tamamını kaplamazken ekranın alt köşesinde görüntüleniyor.

Ayrıca sesli mesaj gönderebiliyor, çeviri uygulaması ile uyumlu çalışıyor. Telefon aramaları da tıpkı Siri'de olduğu gibi ekranın yukarısında gözüküyor ve böylece tüm ekran kaplanmıyor.

Video ekranını küçültme: Bu da birçok Apple kullanıcısının beklediği bir özellikti. Başka işletim sistemlerine sahip telefonlarda bulunan picture in picture özelliği iOS 14 ile geldi.

Ekranı küçültebileceksiniz.

Bu özellik ile birlikte iPhone kullanıcıları da video izlerken, izledikleri videoları küçültebiliyor ve istedikleri uygulamalarda gezinmeye devam edebiliyor. Bu sırada arka planda video akışı sürüyor. Bu özelliğe arka planda video oynatma özelliği demek de mümkün.

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Apple haritalar

Apple Haritalar: iOS 14 ile birlikte gelen bir yenilik de haritalar da oldu. Apple Maps artık önerilere izin veriyor. Bu öneriler (rehberler) sayesinde insanlar en iyi yerleri keşfedebiliyor, Apple Maps'e bakarak yakındaki en iyi yerler arasında seçim yapabiliyor.

Bisiklet sürücüleri ve elektrikli otomobil sahipleri de artık Apple Maps tarafından destekleniyor. Böylece onlar da kendilerine özel güzergah önerileri alabiliyor.

Safari: Birçok iPhone kullanıcısı hız eleştirilerinden dolayı Safari yerine Chrome kullanıyordu. iOS 14 ile birlikte Safari'de de hızlanma sözkonusu.

Safari'ye gelen özellik

Bir diğer önemli özellik ise artık uygulamalar mikrofonunuza ya da kameranıza erişmeye kalkışırsa ekranın üst köşesinde kırmızı bir nokta belirecek. Apple'ın bu yeni tasarımı ile amaçladığı güvenlik hassasiyetlerini ön plana çıkarmak.

Çeviri: iOS 14 ile gelen yeniliklerin bir diğeri ise Apple'ın da Google Translate gibi kendine has bir çeviri uygulaması oluşturması.

İstenilen diller indirildiğinde çevrimdışı çalışabilen bu çeviri uygulaması cümle, paragraf çevirileri yapıyor ve sesli diyaloglara, sohbetlere de destek veriyor. 11 dilde çeviri yapabilen çeviri uygulaması şimdilik Türkçe desteği sunmuyor. Fakat ileride Türkçe desteğinin eklenmesi bekleniyor.

Apple Mesajlar: Whatsapp gibi daha kullanışlı mesajlaşma programları olduğu için birçok kullanıcı bu uygulamayı kullanmıyordu. iOS 14 ile gelen yenilikler burada da kendini gösterdi.

Mesajlarda da yenilik var.

Mesajlaşma uygulaması artık grup mesajlarına destek veriyor ve grup mesajlarına fotoğraf eklenebiliyor. Ayrıca en sık konuşulan kişiler iğneleme özelliği sayesinde en üste iğnelenebiliyor.

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iOS 14 güncellemesi hangi telefonlarda olacak?

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7. nesil)