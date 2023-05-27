Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren ilk kez yolcu taşımaya başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan’da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiğini hatırlatarak “Milli tren, yolculu seferine saat 20.10’da Ada Ekspresi ile Adapazarı’ndan başlıyor. Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek” ifadelerini kullandı.