Teknoloji Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin
BİLİM

'Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin'

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilir, internet kullanıcılarına çağrıda bulunarak, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz" dedi.

Haber Merkezi AA
Uzmanlardan internet kullanımı uyarısı.
Uzmanlardan internet kullanımı uyarısı.

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ev sahipliğinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulamalarını ve kayıt süresi 31 Aralık 2019’da sona erecek olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) detaylarını paylaşmak amacıyla sektör profesyonellerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesi bilgi veren Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi neticesinde kendine uygulama alanı bulan veri temelli ekonomi sayesinde bireylerin, dijital dünyanın getirdiği kolaylıklardan faydalanırken kendileriyle ilgili çok büyük boyutta veri paylaştığını söyledi.

  • Veri temelli ekonominin yaygınlaşmasıyla kişisel verilerin değerinin daha yakından hissedilmeye başlandığını anlatan Bilir, "Öte yandan sosyal medya başta olmak üzere, birçok platformda profilleme, çerezler ve otomatik karar verme gibi teknolojilerin kullanılması sayesinde ilgili kişiler çeşitli konularda yönlendirilebilmektedir. Bu durum, kişisel verilerin ve kişinin mahremiyet hakkının korunması gerekliliğini de gündeme getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Bilir, şunları kaydetti:

"İlgili kişiler doğru zamanda ve doğru yöntemle işlenen kişisel veriler sebebiyle fayda görürken, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesi sebebiyle de maddi veya manevi zarar ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu noktada kendimize sormamız gereken sorular şunlardır: Kişisel verilerimiz mi bizi yönetecek, yoksa biz mi kişiler verilerimizi yöneteceğiz?

Paylaşımlarıma ben mi karar veriyorum yoksa manipüle mi ediliyorum? Evet, bunlar yanıtlamamız gereken son derece kritik sorular."

"Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim"

Bilir, kişisel verilerin korunması bağlamında teknoloji ve internet bağımlılığına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, internet kullanıcılarına "ölçülü olun" tavsiyesinde bulundu.

Bilir, "Çevrimiçi ortamlarda paylaşım yaparken, paylaştığımız kişisel verilerin gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de düşünelim, paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim. Birkaç basit adımla, biraz dikkat ile birçok siber tehditten korunmak mümkün olabilir. Biz de o yüzden dedik ki; kişisel veri güvenliği, kişinin kendisiyle başlar. Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Veri koruma kültürünü çocuklarımıza aşılamalıyız"

Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesinin faydalarının yanında muhtemel zararlar da barındırdığını ifade eden Bilir, şunları kaydetti:

"Teknolojinin bu kadar gelişmesi bir taraftan hayal dahi edemeyeceğimiz yararlar sağlarken diğer taraftan kendimizle ilgili inanılmaz boyutta kişisel veri paylaşmamıza yol açıyor. Yaşanan bu durum dijital dünyanın getirdiği kolaylıklardan faydalanırken aynı zamanda kişisel verilerin ve kişinin mahremiyet hakkının korunması gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Bu itibarla, ilgili kişiler doğru zamanda ve doğru yöntemle işlenen kişisel veriler sebebiyle fayda görürken, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesi sebebiyle de maddi ve/veya manevi zarar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bahsettiğimiz bu faydaların elde edilebilmesi için bir denge gözetilmesi ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin de korunması gerekmektedir. Bu sebeple, son yıllarda kişisel verilerin korunması dünya gündeminde olduğu gibi ülkemizin gündeminde de önemli bir yere sahip olmuştur.

Kurum olarak temellerini atmış olduğumuz veri koruma kültürünü başta kendimiz olmak üzere çocuklarımıza, gençlerimize, özel sektöre ve kamu kesimine, bireysel, kurumsal ve toplumsal kültürün bir parçası olacak şekilde aşılamalıyız. Veri koruma kültürünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamalıyız."

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